Мемфис, США, , 08:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлис» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась со счетом 119:112 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Гриззлис» Джо Морант, который набрал за игру 25 очков.

У «Миннесоты» самым результативным стал разыгрывающий Джарретт Калвер, в активе которого 24 очка.

Отметим, эта победа стала пятой для «Мемфиса» в последних семи встречах нынешнего сезона НБА. Для «Миннесоты» данное поражение стало третьим в последних семи играх.