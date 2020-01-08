Ньюарк, США, , 08:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл в овертайме команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Айлендерс» голами отличились Кейси Сизикас (4-я минута), Джордан Эберле (11-я) и Том Кюнхакль (55-я).

У «Дэвилз» шайбы забили Пи Кей Суббэн (9-я), Нико Хишир (39-я) и Кайл Палмьери (55-я в большинстве).

Победу гостям принес Андерс Ли, отличившийся на 55-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Айлендерс» 57 очков, что позволяет клубу занимать трете место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Нью-Джерси"37 очков и четырнадцатое место там же.