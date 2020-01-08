Мюнхен, Германия, , 08:05 — REGNUM Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» не намерен отдавать в аренду голкипера Александера Нюбеля, которого он приобрел у «Шальке 04». Об этом 8 января сообщает Sport1.

По данным источника, мюнхенский клуб не собирается отдавать 23-летнего голкипера в аренду и надеется, что последний станет вторым голкипером команды после Мануэля Нойера.

При этом указывается, что мюнхенский клуб может покинуть нынешний его второй голкипер Свен Ульрайх, который не хочет быть третьим вратарём и уже встречался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем по данному вопросу.

Отметим, ранее «Бавария» заключила контракт с голкипером Александером Нюбелем, рассчитанный на пятилетний срок.