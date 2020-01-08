Нью-Йорк, США, , 08:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась в овертайме со счетом 103:111 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, который набрал 28 очков в матче. Ещё 22 очка принес клубу его коллега по команде разыгрывающий Шай Жильжо-Александер.

У «Бруклина» самым результативным стал лёгкий форвард Торин Принс, набравший 21 очко во встрече.

Отметим, это шестая победа «Оклахомы» за последние семь матчей текущего регулярного сезона НБА. Для «Бруклина» это седьмое подряд поражение.