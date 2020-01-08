Тампа, США, , 08:05 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась со счетом 9:2 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Тампы» Картер Вераге, оформивший в матче хет-трик (38-я минута, 53 и 59-й при игре 5×3). Ещё по голу на свой счет записали Тайлер Джонсон (25-я), Стивен Стэкмос (31-я в большинстве), Алекс Килорн (36-я), российский форвард клуба Никита Кучеров (38-я), Эрик Чернак (39-я) и Брейден Пойнт (45-я).

У «Ванкувера» голами отличились Элиас Петтерссон (19-я) и Луи Эрикссон (35-я).

Ещё один российский игрок «Тампы» — защитник Михаил Сергачев, записал на свой счет результативную передачу.

Отметим, по итогам матча в активе «Тампы» 54 очка, что позволяет клубу занимать пятое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Ванкувера» 50 очков и девятое место на Западе.