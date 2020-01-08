Канберра, 8 января 2020, 07:40 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова получила уайлд-кард (специальное приглашение) на первый в сезоне теннисный турнир серии Большого шлема — Australian Open (Открытый чемпионат Австралии). Об этом 8 января сообщает пресс-служба Australian Open.
На данный момент 32-летняя российская теннисистка располагается на 147-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее 36 титулов в женском одиночном разряде.
Отметим, ранее Мария Шарапова уступила представительнице США Дженифер Брэди в первом круге турнира WTA в австралийском Брисбене.