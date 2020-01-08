Торонто, Канада, , 07:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась со счетом 99:101 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард Кармело Энтони, набравший 28 очков в матче. Его одноклубник — форвард Дэмьен Лиллард чуть-чуть не добрал до дабл-дабла с 20 очками и 9 результативными передачами.

У «Торонто» наиболее результативным стал разыгрывающий Кайл Лоури, оформивший в матче дабл-дабл с 24 очками и 10 результативными передачами.

Отметим, это вторая победа «Портленда» за последние семь игр текущего сезона НБА. Для «Торонто» данное поражение стало третьим в последних шести матчах.