Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:1.

В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я). Ещё по шайбе забросили Радко Гудас (29-я) и Ларс Эллер (43-я).

Автором единственной шайбы «Оттавы» стал российский нападающий Артем Анисимов (6-я).

Также одной результативной передаче записали на свой счёт российские хоккеисты «Кэпиталз» — защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.

Отметим, по итогам матча в активе «Вашингтона» стало 65 очков, что укрепило его лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Оттавы» 37 очков и пятнадцатое, предпоследнее место там же.