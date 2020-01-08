Манчестер, Великобритания, , 07:38 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» переиграл команду «Манчестер Юнайтед» в первом матче полфинала Кубка английской лиги.

Игра состоялась на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась победой «МС» со счётом 1:3.

Счёт в матче открыл французский форвард «МС» Бернарду Силва, отличившийся на 17-й минуте. На 33-й минуте ещё один французский форвард «Сити» Рияд Марез увеличил преимущество своей команды.

Затем на 38-й минуте мяч в собственные ворота отправил бразильский хавбек «МЮ» Андреас Перейра, а на 70 его коллега по клубу — форвард Маркус Рашфорд, отыграл один мяч, что и стало итоговым результатом матча.