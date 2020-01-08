Омск, 8 января 2020, 06:25 — REGNUM В Омске 7 января состоялся ХXIX Рождественский полумарафон. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, он стал рекордным по числу участников.
Всего в забеге приняли участие 1458 бегунов из 18 государств и 26 регионов России.
Как уточнили в облправительстве, ХXIX Рождественский полумарафон в Омске стал самым массовым по общему количеству участников за всю историю его проведения.
Напомним, впервые Рождественский полумарафон состоялся в Омске в 1991 году.
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