Омск, , 06:25 — REGNUM В Омске 7 января состоялся ХXIX Рождественский полумарафон. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, он стал рекордным по числу участников.

Всего в забеге приняли участие 1458 бегунов из 18 государств и 26 регионов России.

Как уточнили в облправительстве, ХXIX Рождественский полумарафон в Омске стал самым массовым по общему количеству участников за всю историю его проведения.

Напомним, впервые Рождественский полумарафон состоялся в Омске в 1991 году.

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