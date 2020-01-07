Москва, , 21:25 — REGNUM Сегодня, 7 января, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» в третий раз за этот сезон обыграл питерский «СКА». Противостояние двух столиц прошло при почти полных трибунах на «ЦСКА Арена» и завершилось победой московского клуба со счетом 3:1.

Первый период заключил в себя основные моменты встречи. На 10-й минуте матча Федор Малыхин реализовал численное большинство «Спартака», открыв счет на табло. Новичок «красно-белых», известный по своему выступлению за «Ак Барс», удачно подставил клюшку под летящую от Патрика Херли шайбу — 1:0.

Малыхин забросил две шайбы в первых двух матчах за «Спартак». На 17-й минуте «СКА» удалось сравнять счет в матча. Андрей Кузьменко отличился с передачи Миро Альтонена — 1:1. Но уже через три игровые минуты «Спартак» вернул свое преимущество на табло, закрепив его вплоть до самого конца встречи. Илья Зубов записал на свой счет 8-ю шайбу в этом сезоне, переиграв вратаря при выходе один в ноль — 2:1.

В рамках заключительного периода нападающий «Спартака» Робин Ганзл установил итоговый счет, сделав это на 16-й минуте тайма. Максим Цыплаков помог чешскому нападающему реализовать «рандеву» с вратарем, записав на свой счет голевую передачу — 3:1.

«Спартак» укрепил свои позиции на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции. «Красно-белые» набрали 56 очков за результативность в 45 матчах чемпионата.