Казань, , 20:23 — REGNUM Сегодня, 7 января, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс» принял на своем льду магнитогорский «Металлург», идущий на пятой строчке. Встреча прошла на «Татнефть-Арене» и завершилась победой хозяев с «сухим» счетом — 2:0.

Единственные две шайбы в рамках встречи забросили нападающие «казанцев» Олег Ли и Данис Зарипов. На 5-й минуте второго периода экс-форвард питерского «СКА» Олег Ли открыл счет на табло, замкнув передачу Мэтта Фрэттина точным броском. Шайба прошла впритирку со штангой — 1:0. Вторую шайбу «Ак Барса» забросил 38-летний Данис Зарипов с передачи Джастина Азеведо на 59 секунде заключительного периода. Нападающий исполнил мощный удар по воротам Василия Кошечкина — 2:0.

«Ак Барс» одержал третью победу к ряду, укрепив свои позиции на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету «казанцев» 66 очков за 43 матча регулярного чемпионата.