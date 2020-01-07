Вена, , 15:46 — REGNUM Пилот автогонок серии «Формула-1» Макс Ферстаппен продлил свое соглашение с командой австрийской командой «Ред Булл». Об этом 7 января сообщает пресс-служба команды.

Также сообщается, что соглашение продлено до 2023 год, при этом предыдущее было рассчитано до лета 2020 года.

«Я очень рад продлить соглашение с командой. «Ред Булл» поверил в меня и дал возможность попасть в «Формулу-1», — заявил Ферстаппен.

Отметим, Макс Ферстаппен стал третьим в общем зачете по итогам сезона 2019 года, что стало его лучшим результатом за время его выступления в «Формуле-1».