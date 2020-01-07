Турин, Италия, , 15:14 — REGNUM Французский хавбек туринского футбольного клуба «Ювентус» Адриан Рабьо рассказал, что он останется в команде. Его слова 7 января приводит пресс-служба туринского клуба.

«Я точно остаюсь в «Ювентусе», нет никаких проблем», — заявил 24-летний футболист и отметил, что он уверен в клубе и его главном тренере Маурицио Сарри.

Также он напомнил, что нынешний год был для него сложным, так как он приехал в «Ювентус» после долгого отсутствия игровой практики.

«Я рассчитываю адаптироваться в чемпионате Италии и к требованиям нового тренера. Надеюсь, 2020 год будет лучше, и я смогу помочь «Ювентусу», используя весь свой потенциал», — рассказал Адиран Рабьо.

Отметим, в нынешнем сезоне игрок, перешедший в команду на правах свободного агента, провел за «Ювентус» 13 матчей.