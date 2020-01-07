Лидс, Великобритания, , 15:11 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Брайтон» Бен Уайт, играющий на правах аренды за команду «Лидс», находится в сфере интересов сразу нескольких клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 7 января сообщает Sky Sports.

По данным источника, 22-летний футболист находится в сфере интересов таких клубов как лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль».

При этом отмечается, что в контракте «Брайтона» об арене футболиста «Лидсом» отсутствует пункт о досрочном возвращении Уайта и команде целесообразнее оставиь его в «Лидсе» до конца сезона.

Отметим, Бен Уайт сыграл за «Лидс» в 26 матчах Чемпионшипа (второго по значимости дивизиона английского футбола) в нынешнем сезоне и отметился в них двумя голевыми передачами.