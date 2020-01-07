Эр-Рияд, , 14:55 — REGNUM Экипаж российского гонщика Владимира Васильева, который выступает на автомобиле «Мини», закончил свое выступление на ралли-марафоне «Дакар». Об этом 7 января сообщает пресс-служба соревнований.

Автомобиль российского гонщика загорелся на 284 километре спецучастка. Экипаж в составе Владимир Васильев и его штурман, представитель Украины Виталий Евтехов не пострадали, выбравшись благополучно из автомобиля.

В результате экипаж вынуждено завершил свое выступление на ралли «Дакар».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.