Бёрнли, , 14:45 — REGNUM Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Дэнни Дринкуотер, который играет на правах аренды в команде «Бернли», может перейти в клуб «Астон Вилла». Об этом 7 января сообщает The Sun.

По данным источника, 29-летний футболист уже находится в расположении клуба для прохождения медицинского обследования.

Отметим, за время нахождения в «Бернли» с начала нынешнего сезона Дэнни Дринкуотер сыграл только в двух матчах за клуб и не отметился в них никакими результативными действиями.