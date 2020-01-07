Прага, , 14:10 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительницей Чехии Петре Квитовой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Российская спортсменка проиграла чешке в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 0:6.

Соперницы провели на корте 1 час 47 минут. За это время Павлюченкова 2 раза подала навылет, 4 раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 3 из 13 возможных брейк-пойнтов. Победительница за этот же временной отрезок подала навылет 5 раз, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 6 брейков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другая российская теннисистка Анна Блинкова одержала верх над швейцаркой Белиндой Белич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.