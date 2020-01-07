Перт, Австралия, 7 января 2020, 14:06 — REGNUM Российские теннисисты Константин Кравчук и Теймураз Габашвили обыграли представителей Норвегии Каспера Рууда и Виктора Дурасовича в парной встрече матча третьего тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), проходящего в Австралии.
Спортсмены из России обыграли норвежцев со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Отметим, это третья победа российских теннисистов по итогам двух встреч в одиночном разряде Карен Хачанов обыграл Дурасовича (6:2, 6:1), а Даниил Медведев — Рууда (6:3, 7:6 (8:6)). Сборная России ранее на групповом этапе обыграли сборные Италии, сборную США и сборную Норвегии и теперь вышла в четвертьфинал турнира.