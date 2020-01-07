Эр-Рияд, , 14:03 — REGNUM Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля. Об этом 7 января сообщает пресс-служба «Камаз-мастер».

Уточняется, что экипаж Сотникова на 60-м км спецучастка после обгона в русле высохшей реки и наехал на камень, находящийся в сильной пыли. В итоге были повреждены картер раздаточной коробки и балку переднего моста.

При этом указывается, что в настоящее время экипаж уничтожает повреждения для продолжения участия в гонке.

Отметим, после двух этапов экипаж под управлением Сотникова находится на втором месте в категории грузовиков, проигрывая лидеру — команде «Маз», которой руководит Сергей Вязович.