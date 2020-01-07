Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Владимир Ильин стал игроком грозненской команды «Ахмат». Об этом 7 января сообщает пресс-служба «Урала».

Также сообщается, что между грозненской командой и 27-летним футболистом заключён на 3,5 года и уточняется о том, что игрок присоединится к «Ахмату» на сборах 8 января.

Отметим, в нынешнем сезоне Владимир Ильин сыграл за «Урал» в 18 матчах в российском чемпионате и отметился в них 4 голами и 2 результативными передачами.