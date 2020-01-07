Ливерпуль, Великобритания, , 12:34 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» заключил соглашение с американской спортивной компанией Nike. Об этом 7 января сообщает официальный сайт ливерпульской команды.

Также известно, что контракт начинает действовать с 1 июня 2020 года и что Nike станет официальным поставщиком экипировки клуба. При этом действующим поставщиком экипировки «Ливерпулю» является компания New Balance.

«Мы хотели бы поблагодарить New Balance за их поддержку в течение последних нескольких лет и пожелать им всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении на сайте ливерпульской команды.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что New Balance собирается подать в суд на «Ливерпуль» за пункт контракта с командой, в котором говорится, что компания продолжает быть техническим спонсором клуба, если повторит самое выгодное предложение конкурента. В New Balance готовы воспользоваться им, однако «Ливерпуль» этого не хочет.