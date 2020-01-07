Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил себе новый дом в Беверли-Хиллз. Об этом 7 января сообщает Los Angeles Times.

Также сообщается, что стоимость нового жилья хоккеиста оценивается в $11,2 млн долларов.

Кроме этого, уточняется, что приобретенный 36-летним хоккеистом одноэтажный дом построен в 2018 год и в нем пять ванных комнат и пять спален, он был выставлен на продажу в начале 2018 года за $16,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский нападающий хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук оценил поддержку болельщиков во время его первого матча в составе команды.