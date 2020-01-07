Москва, , 12:31 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не направило уведомление про спор с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о санкциях к российскому спорту. Об этом 7 января сообщает пресс-служба WADA.

«WADA пока не отправило уведомление», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также там уточнили, что сообщат, когда это будет сделано.

Как сообщало, 24 декабря собрание совета учредителей РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета о том, что оно несогласно с санкциями WADA по отношению к российскому спорту. 7 декабря данная рекомендация РУСАДА была направлена в WADA.