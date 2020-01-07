Москва, , 12:24 — REGNUM Свою антидопинговую программу продолжит развивать во всем мире Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом 7 января рассказал глава UFC Russia Андрей Громковский.

«Нет, поскольку мы единственная организация, которая имеет свою антидопинговую программу, для многих бойцов это является непривычным моментом», — приводит ТАСС слова Громковского в ответ на вопрос о том, были ли у бойцов российского отделения организации какие-либо проблемы с прохождением допинг-контроля.

Также он уточнил, что для UFC важно наличие такой программы для того, чтобы данный спорт развивался, а болельщики ему доверяли

«Нам важно поддерживать развитие этой программы, и Россия здесь ничем не отличается и любой другой страны мира», — отметил Андрей Громковский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года обновился и стал действительным список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме этого, произошли изменения для получения разрешения для терапевтического использования запрещенных препаратов при наличии медицинских показаний.