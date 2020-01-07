Торонто, Канада, , 12:34 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан второй звездой прошедшего игрового дня в лиге. Об этом 7 января сообщает пресс-служба НХЛ.

Семён Варламов сыграл «на ноль» в матче своей команды с клубом «Колорадо Эвеланш» (1:0 в пользу «Айлендерс»), отразив 32 из 32 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня признали форварда клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, набравшего 4 (шайба + результативная передача) в матче с командой «Торонто Мэйпл Лифз» (4:6 в пользу «Торонто»).

Третьей звездой дня стал датский нападающий команды «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 2 (шайба + результативная передача) очка в матче с командой «Монреаль» (3:2 в пользу «Виннипега»).