Вашингтон, , 11:15 — REGNUM 5 января: «Вашингтон» сотворил невероятный «камбэк» в матче против «Шарск».

«Вашингтон Кэпиталз» одержал невероятную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась с минимальной разницей в счете по итогу овертайма — 5:4 в пользу хозяев.

Основополагающая часть сюжета данной истории о том, как нужно доводить свое дело до конца, была заключена во второй и третьей 20-минутках. В рамках второго периода отличительным персонажем был нападающий «Шаркс» Эвандер Кейн. Экс-форвард «Баффало» оформил три шайбы в ворота соперника, то есть «хет-трик». Сперва, нападающий реализовал численное преимущество «Сан-Хосе» с передачи ветерана Джона Торнтона на 7-й минуте периода. Затем на 11-й минуте Эвандера Кейн еще на одну шайбу стал ближе к заветному «хет-трику». А на 17-й минуте для достижения своей цели ему помогло второе большинство «акул», которое он успешно реализовал с помощью передач Эрика Карлсона и Тимо Майера. Но крупным преимуществом в счете «акулы» так и не завладели, нападающие «Кэпс» Ник Дауд и Якуб Врана не дали этому случиться, отличившись по шайбе на 8-й и 19-й минутах соответственно — 2:3 в пользу гостей.

В заключительном периоде развязка наступила только в последние 60 секунд. Ровно за 60 секунд до конца матча Логан Кутюр забросил шайбу в пустые ворота, казалось бы, разрушив надежды хозяев на очки в данном матче. Но буквально на контратаке не пожелавший сдаваться Якуб Врана сократил отставание до минимума, когда на табло оставалось 47 секунд до конца. Подобные случаи часто бывают в хоккее, но лишь изредка они заканчиваются чем-то хорошим для команды, которая из-за всех сил пытается вшестером, без вратаря противостоять полноценному звену, так еще и с вратарем. Однако, 5 января 2020 года запомнится болельщику «Кэпиталз», как день, когда грани привычного были разрушены в прах. За 15 секунд до финальной сирены Ти Джей Оши сравнял счет на табло, взывав бурю эмоций у зрителей трибунах.

Заряженный на успех «Вашингтон» в овертайме доказал, что мечты сбываются. Ларс Эллен на второй минуте дополнительного времени заколотил шайбу в ворота Мартина Джонса, принеся победу столичному клубу.

Действующий лидер турнирной таблицы всего чемпионата на глазах своих болельщиков сотворил настоящую сказку, мораль которой такова: никогда не сдавайся.

5 января: «Вегас Голден Найтс» последовали примеру «Вашингтона», ошеломив «Сент-Луис».

«Вегас Голден Найтс» стал вторым клубом в воскресенье 5 января, который на зло своему сопернику не захотел сдаваться и совершил невероятный «камбэк». Встреча между «Голден Найтс» и «Блюз» прошла на домашнем стадионе «рыцарей» «Т-Мобайл Арена», вместившем в себя 18 тысяч зрителей, и завершилась победой хозяев со счетом — 5:4.

Типичное начало интересного матча: «Сент-Луис» в одну калитку разносит «Вегас», забросив три безответные шайбы в рамках первого периода. Все началось с гола Алекса Пьетранджело, реализовавшего большинство на 8-й минуте встречи. Затем на 13-й минуте преимущество «блюзменов» удвоил Джордан Шварц — 2:0, вторыми голевыми передачами в этом матче отметились Давид Перрон и Райан О’Райли. На 17-й минуте Оскар Сундквист установил разгромный счет на табло, благодаря результативной передаче Ивана Барбашева — 3:0.

Во втором периоде за грубость на 8-й минуте в штрафной бокс были удалены сразу пять игроков. Два со стороны «Сент-Луиса» и три со стороны «Вегаса», что оставило вторых в сильном меньшинстве. Но своей попыткой «Блюз» не воспользовались, и были моментально наказаны хозяевами. На 14-й минуте Райан Ривз добил шайбу в ворота бывшей команды, сократив отставание «Вегаса» до двух шайб. Через две минуты счет снова изменился в пользу хозяев. Еще один экс-игрок «блюзменов» Пол Штястны решил поквитаться за прошлое — 2:3.

В самом начале третьего периода 22-летний нападающий «рыцарей» Николя Руа сравнял счет на табло, забросив свою вторую шайбу за новый клуб. В середине периода «Вегас» впервые в этом матче вышел в лидеры. Райлли Смит установил преимущество своей команды в одну шайбу — 4:3. Растерянный «Сент-Луис» все же смог взять себя в руки, благодаря первому в третьем периоде большинству. Перевес в численном составе реализовал Давид Перрон, принеся результативные баллы Алексу Пьетранджело и Райану О’Райли — 4:4. Игра перешла в дополнительные пять минут овертайма.

В овертайме сильнее духом оказались «Голден Найтс». На 3-й минуте 25-летний новичок клуба Чандлер Стивенсон принес ему победу в четвёртом матче к ряду.

6 января: Ковальчук подарил сокоманднику Rolex.

Российский нападающий Илья Ковальчук, недавно подписавший однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс», сделал подарок своему новому партнеру по команде. Защитник получили от россиянина часы Rolex со специальной графикой в знак благодарности за то, что тот передал свой 17-й номер россиянину. Теперь Бретт Кулак будет выступать за «Монреаль» под 77-м номером, объяснив свой выбор любовью к цифре 7.

Напомним, что Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс» до конца сезона, пойдя на больше уступки в зарплате. Россиянин, будучи игроком «Лос-Анджелеса», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги с контрактом со средней заработной платой свыше 6 миллионов долларов. Теперь россиянин по своему краткосрочному двустороннему соглашению получит 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч долларов в АХЛ.

В этом сезоне экс-игрок «СКА» набрал 9 (3+6) очков по системе «гол+пас» за 17 матчей регулярного чемпионата НХЛ.