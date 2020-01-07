Манчестер, Великобритания, , 12:09 — REGNUM Испанский голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может потерять доверие главного тренера команды Уле-Гуннар Сульшера. Об этом 7 января сообщает The Athletic.

Это происходит из-за того, что 29-летний голкипер совершает в последнее время много результативных ошибок. При этом другой вратарь «МЮ» Дин Хендерсон, играющий на правах аренды за «Шеффил Юнайтед» показывает хорошие результаты. Так, у Де Хеа только три «сухих матча» за последние полгода, в то время как у Хендерсона — семь.

Также сообщается, что «МЮ» нанял тренера команды «Бернли» для вратарей Крейга Моусона для того чтобы он поработал с Де Хеа. В случае, если это не поможет, то в будущем сезоне основным голкипером команды может стать Хендерсон.

Отметим, Давид Де Хеа играет в составе «МЮ» с 2011 года.