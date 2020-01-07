Монреаль, Канада, , 10:54 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук оценил поддержку болельщиков во время его первого матча в составе команды. Его слова на эту тему 7 января приводит пресс-служба канадской команды.

«Я очень ценю то, как тепло фанаты встретили меня», — заявил Ковальчук.

При этом он отметил, что его расстраивает, что несколько ошибок «Монреаля» слишком дорого стоили команде, несмотря на «невероятные сейвы» голкипера клуба Кэри Прайса.

«Но мне понравилось, как мы боролись до самого конца. Мы получили неприятный удар, но будем работать дальше и прогрессировать», — отметил 36-летний российский хоккеист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» уступил команде «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).