Москва, , 10:52 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Краснодар» Сергей Скопинцев стал игроком московской команды «Динамо». Об этом сам футболист 7 января сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

При этом детали соглашения между 22-летним футболистом и руководством московского клуба не сообщаются.

«Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап — «Динамо», — написал в своем сообщении Скопинцев.

Также игрок поздравил всех православных христиан с рождеством.

Отметим, Сергей Скопинцев перешёл в «Краснодар» зимой 2019 года, сумма трансфера составила €4,4 млн. Он сыграл за клуб в 17 матчах и отметился в них двумя мячами.