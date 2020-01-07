Москва, , 10:51 — REGNUM Российские легкоатлеты — прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун Сергей Шубенков и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, а также метатель молота Сергей Литвинов, создали в социальной сети Instagram страницу комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) для того, чтобы могла осуществляться обратная связь с российскими спортсменами.

«Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи! Вы можете присылать все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь», — говорится в сообщении на вновь созданной странице.

Также в нем уточняется, что комиссия спортсменов ВФЛА будет реагировать на присылаемые ей вопросы и решать их в рамках возможностей комиссии.

При это указывается, что на данной странице будет указываться информация о шагах, предпринимаемых комиссией для изменения ситуации, сложившейся в настоящее время в российской лёгкой атлетике.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря российские прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун Сергей Шубенков и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова обнародовали в социальной сети Instagram свое открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).