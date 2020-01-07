Окленд, Новая Зеландия, , 10:01 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи в матче первого круга турнира в Окленде (Новая Зеландия).

Американка уверенно переиграла итальянку в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась в течение 1 часа 8 минут. За это время бывшая первая ракетка мира подала навылет 8 раз, ни разу не ошиблась при подаче и смогла реализовать 3 из пяти возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка подала навылет один раз и допустила 4 двойные ошибки.

Отметим, в следующем круге турнира соперницей Уильямс станет победительница противостояния между американками Кристиной Макхэйл и Энни Ли.