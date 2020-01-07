Шарлотт, США, , 09:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась со счетом 104:115 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Пейсерс» Ти Джей Уоррен, который набрал за игру 36 очков. Его коллега по команде — литовский форвард Домантас Сабонис, оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и 12 подборами.

У «Шарлотт» самым результативным стал разыгрывающий Терри Розир, набравший за матч 28 очков.

Отметим, эта третья победа «Индианы» за последние семь матчей текущего регулярного сезона НБА. Для «Шарлотт» данное поражение стало пятым за последние шесть игр.