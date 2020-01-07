Филадельфия, США, , 09:48 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 120:113.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался австралийский центровой «Оклахомы» Стивен Адамс, который набрал 24 очка и сделал 15 подборов.

Самым результативным у «Сикерс» стал защитник Джош Ричардсон, набравший 23 очка в матче.

Отметим, этой победой «Филадельфия» прервала свою серию из четырех поражений подряд в семи последних играх текущего сезона НБА. У «Оклахомы» данное поражение прервало победную серию из пяти подряд матчей.