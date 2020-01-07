Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:4.

В составе победителей голами отличились Натан Гербе (27-я минута), Скотт Харрингтон (31-я), Кевин Стенлунд (45-я) и Густав Нюквист (60-я в пустые ворота).

У «Кингз» голы на счету Алекса Иаффало (2-я) и Шона Уокера (52-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Коламбуса» стало 48 очков, что позволяет клубу находиться на десятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Кингз» 38 очков и последнее, пятнадцатое место на Западе.