Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 99:94.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Вашингтона» Иш Смит, который набрал за игру 27 очков.

У «Бостона» самым результативным стал лёгкий форвард Джейлен Браун, оформивший в матче дабл-дабл с 23 очками и 12 подборами.

Отметим, данная победа стала для «Вашингтона» третьей за последние семь игр текущего сезона НБА. У «Бостона» данное поражение прервало победную серию из семи игр подряд.