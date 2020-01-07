Орландо, США, , 09:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» обыграл баскетболистов «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась со счетом 101:89 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Мэджик» Маркелл Фульц, набравший за матч 25 очков. Его коллега по команде — черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформил в матче дабл-дабл с 11 очками и 24 подборами.

Отметим, эта победа стала четвёртой для «Орландо» за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Бруклина» данное поражение стало шестым подряд.