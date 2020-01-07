Торонто, Канада, , 09:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» обыграл команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу гостей со счетом 4:6.

В составе победителей голами отличились Оскар Клефбом (8-я минута), Дарнелл Нурс (21-я), Кайлер Ямамото (22-я), Алекс Чиассон (34-я), Леон Драйзайтль (47-я в большинстве) и Коннор Макдэвид (52-я при игре 4×4).

У «Торонто» голами отличились Джейсон Спецца (23-я), Фредерик Готье (37-я), Пьер Энгваль (40-я) и Остон Мэттьюс (54-я в большинстве).

Отметим, по итогам встречи в активе «Эдмонтона» стало 52 очка, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Торонто» 53 очка и пятая строчка на Востоке.