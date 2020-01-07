Шэньчжэнь, Китай, , 09:20 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова одержала верх над швейцаркой Белиндой Белич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.

Спортсменка из России обыграла представительницу Швейцарии в трёх сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты. За это время Блинкова, являющаяся 58-й в рейтинге WTA, подала навылет 12 раз, допустила 5 двойных ошибок и смогла реализовать 5 из 6 возможных брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся восьмой ракеткой мира, 8 раз подала навылет, семь раз ошиблась при подаче и реализовала 3 брейка.

Как сообщало, ранее другая российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира WTA в Брисбене.