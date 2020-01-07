Нашвилл, США, , 09:04 — REGNUM Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» отправил в отставку главного тренера команды Питера Лавиолетта с его помощником Кевином Маккарти. Об этом 7 января сообщает пресс-служба «Нэшвилла».

"Под руководством Питера и Кевина наш клуб достиг беспрецедентных высот», — приводит пресс-служба слова генерального менеджера «Нэшвилла» Дэвида Пойла по поводу отставки специалистов.

Также он отметил, что это решение является трудным, так как экс-главный тренер и его помощник отличались страстью к игре, способностью мотивировать команду и стремятся быть лучшими.

«От имени всей организации я хотел бы поблагодарить Питера и Кевина за их вклад в успехи команды», — заключил Дэвид Пойл.

Отметим, Питер Лавиолетт руководил «Нэшвиллом» с 2014 года. Клуб под его руководством в сезоне 2016/17 вышел в плей-офф Кубка Стэнли, где уступил команде «Питтсбург Пингвинз».