Перт, Австралия, , 08:50 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом во второй встрече между сборными России и Норвегии в рамках турнира ATP-cup, проходящего в Австралии.

Российский спортсмен переиграл норвежца в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Таким образом счет в матче до двух побед между Россией и Норвегией стал 2−0 и российская команда по итогам данной победы проходит в четвертьфинал командного турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над норвежским спортсменом Виктором Дурасовичем в первой игре матча между сборными России и Норвегии в рамках командного турнира ATP Cup.