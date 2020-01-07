Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась со счетом 115:123 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который набрал за игру 47 очков. В шаге от дабл-дабла остановился его коллега по клубу — защитник Уилл Бартон, набравший 28 очков и сделавший 9 подборов.

У «Атланты» самым результативным стал защитник Трей Янг, оформивший в матче дабл-дабл с 29 очками и 12 результативными передачами.

Отметим, эта победа стала четвёртой для «Денвера» за последние семь игр. Для «Атланты» данное поражение пятое в последних семи матчах.