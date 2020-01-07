Нью-Йорк, США, 7 января 2020, 08:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра проходила на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.
Автором единственной во встрече шайб стал форвард «Айлендерс» Андерс Ли, отличившийся на 47-й минуте.
Российский голкипер «Нью-Йорка» Семён Варламов оформил матч «на ноль», отразив 32 из 32 бросков по своим воротам.
Отметим, по итогам встречи «Айлендерс» набрали 49 очков и находятся на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Колорадо» 54 очка и вторая строчка на Западе.