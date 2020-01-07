Анталья, Турция, , 08:37 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» подписал контракт с защитником команды сборной России Фёдором Кудряшовым. Об этом 7 января сообщает пресс-служба турецкой команды.

Также известно, что контракт между 32-летним футболистом и клубом из Антальи заключен на полуторагодичный срок.

Напомним, в декабре минувшего года Кудряшов покинул команду Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи», за которую сыграл в 16 матчах, отметившись в них одним голом. Вторую половину минувшего сезона игрок выступал в составе команды «Истанбул Башакшехир», за которую сыграл в восьми встречах и забил в них один мяч.