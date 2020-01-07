Брисбен, Австралия, , 08:37 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу США Слоан Стивенс в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Спортсменка из России одолела американку в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Самсонова, 10 раз подала навылет, ошиблась при подаче 14 раз и смогла реализовать 3 из пяти возможных брейк-пойнтов. Её соперница за этот же временной промежуток подала навылет 4 раза и реализовала 3 из 12 брейков.

Отметим, соперницей Самсоновой во втором круге турнира WTA в Брисбене станет победительница противостояния между ещё одной российской теннисисткой — Анастасией Павлюченковой и представительницей Чехии Петрой Квитовой.