Даллас, США, , 08:07 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счетом 118:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который оформил в матче трипл-дабл с 38 очками, 11 подборами и 10 результативными передачами.

У «Чикаго» наиболее результативным оказался финский форвард команды Лаури Маркканен, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 26 очками и 9 подборами.

Отметим, это четвертая победа «Далласа» за последние семь игр регулярного сезона НБА. Для «Чикаго» данное поражение стало четвертым подряд.