Рига, , 07:57 — REGNUM Хоккейный клуб из Хельсинки «Йокерит» нанес поражение с сокрушительным счетом команде «Динамо» из Риги в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду «Арена-Риги» и закончилось со счетом 0:7 в пользу гостей.

В составе финской команды голами отметились: оформившие в матче хет-трики Петер Регин (7-я минута, 10-я и 32-я в большинстве) и Никлас Йенсен (8-я, 15-я в большинстве и 28-я). Ещё одну шайбу записал на свой счет Сами Лепистё (38-я в большинстве).

Отметим, по итогам встречи «Йокерит» набрал 59 очков, что позволяет ему занимать восьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У рижского «Динамо» 31 очко и одиннадцатое, предпоследнее место там же.