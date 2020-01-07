Неаполь, Италия, , 07:59 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» уверенно обыграл команду «Наполи» в матче восемнадцатого тура итальянской Серии А.

Игра проходила на поле неаполитанского стадиона «Сан-Паоло» и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

Главным героем встречи стал бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку, который открыл счет на 14 минуте и увеличил его на 33-й, оформив тем самым в матче дубль.

До перерыва польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик (39-я) сократил разрыв в счет до минимального, однако затем последовавший гол аргентинского форварда миланской команды Лаутаро Мартинеса (55-я) восстановил разрыв в счете, чо и стало итоговым результатом игры.

Отметим, по итогам матча «Интер» набрал 45 очков, что позволило ему стать лидером турнирной таблицы Серии А, опередив туринский «Ювентус». У «Наполи» 24 очка и восьмое место.