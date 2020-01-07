Перт, Австралия, , 07:58 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над норвежским спортсменом Виктором Дурасовичем в первой игре матча между сборными России и Норвегии в рамках командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), проходящего в Австралии.

Российский спортсмен уверенно одолел норвежца в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Хачанов, являющийся семнадцатой ракеткой мира, 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и смог реализовать 4 из 8 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 329-ю строчку рейтинга АТР, подал навылет 2 раза и 4 раза ошибся при подаче.

Таким образом сборная России повела в матче группы D до двух побед, которые проводятся в Перте, со счетом 1−0.