Сан-Антонио, США, , 07:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» уверенно обыграл баскетболистов «Милуоки» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась со счетом 126:104 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал «Сан-Антонио» стал защитник Демар Дерозан, который набрал 25 очков в игре.

В составе «Милуоки» самым результативным оказался греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший в матче дабл-дабл с 24 очками и 12 подборами.

Отметим, это победа стала третьей для «Сан-Антонио» за последние шесть игр нынешнего сезона НБА. У «Бакс» данное поражение прервало победную серию из пяти матчей подряд.